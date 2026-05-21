Sarà una seduta ad alta tensione amministrativa quella convocata per martedì 26 maggio 2026 alle ore 10 dal Consiglio comunale di Foggia. La presidente del Consiglio comunale Lucia Lia Azzarone ha infatti fissato la seconda convocazione dell’assemblea cittadina con un ordine del giorno composto da venti punti, quasi interamente dedicati al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e contenziosi giudiziari.

L’avviso ufficiale di convocazione è stato notificato ai consiglieri comunali, agli assessori, ai dirigenti dell’ente, al collegio dei revisori e alla Prefettura.

Il Consiglio sarà chiamato ad approvare una lunga serie di provvedimenti collegati a sentenze emesse da Giudice di Pace, Tribunale di Foggia, Corte d’Appello di Bari, TAR Puglia e Corte di Giustizia Tributaria. Si tratta di debiti maturati a seguito di condanne giudiziarie dell’ente o di spese legali e procedurali che il Comune deve riconoscere formalmente ai sensi dell’articolo 194 del Testo Unico degli Enti Locali.

Tra i casi economicamente più rilevanti compare quello relativo alla sentenza collegata alla società sportiva A.C.S.D. Pentotary contro il Comune di Foggia. In questo caso il riconoscimento del debito fuori bilancio supera i 204 mila euro.

Importante anche la vicenda riguardante il Consorzio Opus, per cui il Consiglio dovrà riconoscere una passività superiore ai 32 mila euro, così come il contenzioso relativo al caso Torlontano contro Comune di Foggia e Acquedotto Pugliese, che comporta un importo di oltre 39 mila euro.

All’ordine del giorno figura inoltre la procedura di acquisizione sanante di un’area intestata alla società Simac Srl, situata nel territorio comunale di Foggia. In questo caso il Consiglio dovrà riconoscere un debito fuori bilancio da oltre 47 mila euro collegato all’indennizzo previsto dall’articolo 42-bis del DPR 327/2001.

Numerosi anche i provvedimenti relativi a sentenze del Giudice di Pace per importi più contenuti ma comunque significativi sotto il profilo contabile e amministrativo. Tra questi figurano le cause promosse da cittadini nei confronti dell’ente per risarcimenti, spese processuali e liquidazioni di compensi professionali.

La seduta del 26 maggio assume particolare rilievo anche perché il riconoscimento dei debiti fuori bilancio rappresenta un passaggio obbligatorio per consentire il pagamento delle somme dovute e garantire la regolarità contabile dell’ente.

A cura di Giovanna Tambo.