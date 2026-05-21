Foggia, distributori automatici negli uffici comunali: nominata la commissione di gara per il servizio 2026-2030

Il Comune di Foggia accelera sull’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici destinati agli uffici comunali e alle strutture dell’ente. Con una nuova determinazione dirigenziale pubblicata il 21 maggio 2026, l’Area Servizi alla Persona ha ufficializzato la nomina della commissione tecnica chiamata a valutare le offerte per la concessione quinquennale del servizio relativo al periodo 2026-2030.

L’appalto, del valore stimato complessivo di 93.225 euro, riguarda la gestione dei distributori automatici di bevande e snack attraverso una procedura negoziata svolta sulla piattaforma telematica MePA di Consip, nel rispetto delle norme previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

La determina rappresenta un ulteriore passaggio amministrativo all’interno dell’iter avviato nei mesi scorsi dal Comune per individuare l’operatore economico che si occuperà del servizio nei prossimi cinque anni.

L’amministrazione comunale aveva infatti approvato già a febbraio 2026 un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle aziende del settore. L’obiettivo era quello di selezionare operatori qualificati da invitare successivamente alla gara telematica.

L’avviso era stato pubblicato per venti giorni sia sul sito istituzionale del Comune di Foggia sia sul portale dell’Ambito Territoriale Sociale. Alla scadenza sono pervenute tre manifestazioni di interesse tramite posta elettronica certificata. Dopo la verifica amministrativa effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, due candidature sono state ritenute ammissibili, mentre una è stata esclusa per carenza documentale.

Successivamente il Comune ha avviato la procedura negoziata sulla piattaforma MePA di Consip, invitando le aziende ammesse a presentare la propria offerta economica e tecnica. Nei termini previsti sono arrivate due offerte telematiche da parte delle società Sud Matic Srl e DI.A Srl.

La nuova determinazione approva ora il verbale del seggio di gara del 15 maggio 2026, con cui è stata certificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai due concorrenti. Contestualmente è stata nominata la commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte.

A presiedere la commissione sarà il funzionario dell’Area 4 Piergiorgio Lofoco. Componenti designati sono invece la dottoressa Viviana Velluto e il dottor Emanuele Calia. I commissari dovranno ora esaminare nel dettaglio le proposte tecniche ed economiche presentate dalle aziende partecipanti per individuare il futuro concessionario del servizio.

L’affidamento riguarda la gestione dei distributori automatici destinati ai servizi comunali e alle strutture collegate all’ente, con l’obiettivo di garantire continuità del servizio, standard qualitativi adeguati e maggiore efficienza nella distribuzione automatica di alimenti e bevande.

A cura di Giovanna Tambo.