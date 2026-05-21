Foggia, Nicola Ragno nominato coordinatore provinciale di Assoturismo Confesercenti

A Foggia si rafforza la rappresentanza del comparto turistico: Nicola Ragno è stato nominato nuovo coordinatore provinciale di Assoturismo Confesercenti. La designazione rientra nel percorso di potenziamento territoriale dell’associazione che tutela e rappresenta le imprese del turismo e dell’accoglienza, in una fase considerata cruciale per il futuro del settore.

Ragno avrà il compito di guidare e coordinare le attività provinciali dell’organizzazione, favorendo il dialogo tra operatori turistici, istituzioni e realtà locali. Al centro dell’azione ci saranno le strategie di sviluppo del territorio, la valorizzazione delle eccellenze locali e il consolidamento di una rete capace di rendere il turismo sempre più competitivo e organizzato.

“Il turismo rappresenta una leva fondamentale per l’economia del territorio – ha dichiarato Nicola Ragno – e oggi più che mai è necessario costruire sinergie tra imprese, associazioni e amministrazioni locali per affrontare le sfide del settore e creare nuove opportunità di crescita”.

Un incarico che punta dunque a rafforzare la presenza di Assoturismo Confesercenti sul territorio provinciale, ampliando il supporto alle imprese del comparto in un momento segnato da profondi cambiamenti nelle dinamiche dell’accoglienza e della promozione turistica.

Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici dell’associazione, che hanno evidenziato come l’esperienza maturata da Ragno e la sua conoscenza del territorio rappresentino un valore aggiunto per il percorso che Assoturismo intende sviluppare nei prossimi mesi.

Nel suo intervento, il neo coordinatore ha inoltre sottolineato la necessità di una visione strategica condivisa: “Il territorio ha bisogno di un piano coordinato che rafforzi i punti di forza del nostro turismo ma che, soprattutto, sappia evolvere nel modo di comunicare e relazionarsi con chi sceglie le nostre destinazioni. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, pur consapevoli della presenza di competitor forti e ben organizzati”.

La nomina arriva in un momento in cui il turismo provinciale è chiamato a confrontarsi con nuove sfide legate all’innovazione, alla promozione digitale e alla capacità di creare un’offerta integrata e attrattiva durante tutto l’anno.

Lo riporta FoggiaToday.it