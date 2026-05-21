Un videomessaggio diretto al ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, con toni duri e un invito al confronto sul tema dell’immigrazione e della sicurezza urbana. A lanciarlo è l’assessore alla Legalità del Comune di Foggia, Giulio De Santis, intervenuto dalla zona della stazione ferroviaria, uno dei quartieri più delicati della città per fenomeni legati a criminalità e degrado.

Nel video, De Santis punta il dito contro la gestione governativa della questione migratoria, ricordando anche la chiusura del servizio notturno della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Foggia. Rivolgendosi direttamente al leader della Lega, afferma: “Salvini siamo a Foggia, davanti alla stazione, dove hai chiuso il servizio notturno della Polizia Ferroviaria. L’altro giorno hai pubblicato l’immagine di due immigrati che si davano uno schiaffo nella zona stazione dicendo: ‘Tutti a casa’. Ma perché ci vuoi prendere in giro?”.

L’assessore contesta poi la linea adottata dal Governo in materia di ingressi regolari, citando i numeri del Decreto Flussi. “Noi foggiani non siamo dei cretini. Il decreto flussi di Meloni-Salvini-Vannacci prevede 146.000 nuove ingressi in Italia di immigrati. Di questi 146.000, sai quanti ne vengono a Foggia e provincia? Circa 6.800”, sostiene De Santis, denunciando la presenza di numerosi migranti irregolari sul territorio.

Secondo l’assessore, sarebbe necessario cambiare approccio, puntando prima alla regolarizzazione di chi già vive e lavora in Italia. “Noi siamo pieni di irregolari. Allora perché non facciamo una politica diversa? Se non lavorano e non hanno possibilità di avere un lavoro regolare cosa possono fare? Criminalità, si potrebbe pensare; fanno accattonaggio, probabilmente”, afferma.

De Santis insiste sulla necessità di favorire percorsi di integrazione: “E allora perché non regolarizziamo prima quelle persone che sono qui irregolari, che sono venuti con i precedenti decreti flussi e le facciamo lavorare e integrare. Perché devi prenderci in giro, Salvini? Tu hai la responsabilità di Governo”.

Nel messaggio vengono citati anche i dati relativi ai prossimi anni: 164.850 ingressi previsti nel 2026, 165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028, per un totale vicino ai 500mila nuovi ingressi regolari in tre anni. “Poi però ripostate video da Foggia scrivendo ‘Cacciamoli tutti’, ma chi li sta facendo entrare? Solo per quest’anno, secondo le quote del Decreto Flussi, sono 6.800 gli ingressi previsti nella sola provincia di Foggia, soprattutto legati al comparto agricolo. E allora basta propaganda sulla pelle delle persone e sulla sicurezza dei cittadini”, aggiunge.

Infine, l’assessore elenca quelle che ritiene le priorità da affrontare: “La verità è che servono controlli veri contro illegalità e sfruttamento; regolarizzazione di chi già lavora qui; lotta al caporalato; più sicurezza urbana e più forze dell’ordine; integrazione seria. Non i post costruiti per raccattare consenso facile. Perché la sicurezza è una cosa seria. Non un reel”.

Il videomessaggio si chiude con un invito rivolto direttamente al ministro: “Noi ti aspettiamo a Foggia. Vogliamo parlarne, ti aspettiamo”.

Lo riporta foggiatoday.it.