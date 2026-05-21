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Home // Cronaca // Manfredonia, ordigno bellico a Onoranza: ordinanza del sindaco per sgombero e bonifica

ORDIGNO BELLICO Manfredonia, ordigno bellico a Onoranza: ordinanza del sindaco per sgombero e bonifica

L’intervento, coordinato dallo Staff del Sindaco e dalle autorità competenti, è previsto nella giornata di venerdì 22 maggio 2026

ORDIGNO BELLICO FOGGIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO)

ORDIGNO BELLICO FOGGIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha pubblicato l’Ordinanza Sindacale n. 35 del 21 maggio 2026 relativa alle operazioni di sgombero e bonifica occasionale del territorio in località Onoranza, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico esplosivo residuato della Seconda guerra mondiale.

L’intervento, coordinato dallo Staff del Sindaco e dalle autorità competenti, è previsto nella giornata di venerdì 22 maggio 2026 e riguarderà le attività di despolettamento e trasporto in sicurezza dell’ordigno.

Secondo quanto riportato nell’atto, il residuato bellico è stato individuato in località Onoranza alle coordinate 41°29’39” N – 15°43’49” E. Per consentire le operazioni in piena sicurezza saranno adottate misure straordinarie di sgombero e limitazione dell’accesso nell’area interessata.

L’ordinanza dispone quindi specifiche prescrizioni per cittadini, residenti e attività presenti nella zona coinvolta, con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità durante le delicate operazioni affidate agli artificieri militari.

Le autorità invitano la popolazione a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni contenute nel provvedimento e a collaborare con le forze dell’ordine e il personale impegnato nelle attività di bonifica.

L’atto è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia dal 21 maggio al 5 giugno 2026.

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