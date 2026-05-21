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Home // Prima pagina // Martina Rossi, 1 milione euro come risarcimento. “Ma nostra punizione non finisce mai”

ROSSI RISARCIMENTO Martina Rossi, 1 milione euro come risarcimento. “Ma nostra punizione non finisce mai”

Il tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi

- Fonte Immagine: larena.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Prima pagina //

Il tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.

La decisione, riportata dal Corriere di Arezzo, è contenuta nella sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata nelle ultime ore. Il risarcimento complessivo supera il milione di euro ed è così suddiviso: 489.836 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e 74.531 euro congiuntamente ai genitori per danni patrimoniali e per la tentata violenza.

Albertoni e Vanneschi erano già stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale ai danni della giovane. Nel procedimento civile è stato inoltre stabilito che, pur essendo il reato di “morte come conseguenza di altro delitto” prescritto in sede penale, è stato comunque accertato il fatto secondo il criterio del “più probabile che non”, escludendo qualsiasi concorso di colpa della vittima. La sentenza è immediatamente esecutiva, anche se impugnabile in appello con possibilità di richiesta di sospensiva da parte delle difese.

“Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale”, ha dichiarato il padre di Martina, Bruno Rossi.

Il genitore ha inoltre ricordato come, finora, i due condannati non abbiano mai espresso scuse né preso contatti con la famiglia, aggiungendo che abbiano versato soltanto mille euro in un fondo dedicato. “La nostra punizione però non finisce mai”, ha concluso.

Lo riporta ansa.it.

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