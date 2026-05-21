Pietracatella, il giallo della morte di Antonella e Sara ancora senza una risoluzione

Dagli atti dell’inchiesta sul delicato caso di Pietracatella emerge oggi un elemento che sembra delineare con maggiore precisione il contesto nel quale la Procura di Larino sta portando avanti, con prudenza e massimo riserbo, le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre dopo l’esposizione alla ricina.

Nel procedimento, al momento aperto contro ignoti, vengono richiamati gli articoli 575, 576 comma 1 numero 2 e 577 comma 1 numero 2 del Codice Penale, disposizioni che collocano formalmente il fascicolo nell’ambito del duplice omicidio volontario aggravato.

L’articolo 575 disciplina l’omicidio volontario, mentre l’articolo 576 introduce circostanze aggravanti che rendono il quadro investigativo ancora più complesso. Ma è soprattutto il riferimento all’articolo 577 comma 1 numero 2 ad attirare l’attenzione degli investigatori.

La norma riguarda infatti particolari rapporti tra autore e vittima, previsti nei casi maturati all’interno di contesti familiari o caratterizzati da legami personali molto stretti. Un richiamo giuridico che, è bene precisarlo, non implica automaticamente l’individuazione di un responsabile: il procedimento resta infatti formalmente contro ignoti. Tuttavia, questo elemento sembra indicare il perimetro entro cui gli inquirenti stanno concentrando gli approfondimenti, sempre nel rispetto delle persone coinvolte e della necessaria discrezione che il caso impone.

In questa direzione si inserisce anche il lavoro svolto negli ultimi mesi dalla Squadra Mobile di Campobasso, coordinata dalla Procura di Larino, che starebbe concentrando particolare attenzione sui rapporti più vicini alle vittime.

Parenti, familiari e persone appartenenti alla cerchia relazionale dei Di Vita vengono ascoltati più volte in Questura. Gli investigatori stanno verificando testimonianze, dispositivi elettronici, dati informatici, movimenti e relazioni personali, nel tentativo di ricostruire con cautela dinamiche, eventuali tensioni e circostanze ancora non del tutto chiarite.

L’attenzione investigativa sembrerebbe quindi orientata, almeno in questa fase, soprattutto all’ambito familiare e relazionale delle vittime. Un percorso che prosegue nel massimo riserbo e con grande cautela, mentre Procura e Squadra Mobile cercano elementi concreti che possano finalmente fare luce su una vicenda che continua a scuotere profondamente il Molise.

Resta comunque fermo un punto: allo stato attuale non risultano persone formalmente iscritte nel registro degli indagati per il filone del duplice omicidio, che continua a procedere contro ignoti.

Nelle prossime ore potrebbero essere nuovamente ascoltati Gianni Di Vita, sua cugina Laura e la zia Maria. Nel frattempo, torna ad affacciarsi anche l’ipotesi del doppio avvelenamento, già emersa nelle scorse settimane e ora nuovamente al centro delle verifiche investigative, sempre con la cautela necessaria e nel pieno rispetto, sia personale che deontologico verso chiunque trovasi, a vario titolo coinvolto.

La morbosa attenzione mediatica dell’accaduto, che rasenta davvero l’apice della spettacolarizzazione, ha fatto sì che l’ordine dei giornalisti regionale prendesse una dura posizione nel ricordare a tutti noi che le notizie non giocano a favore dello spettacolo.

Il giornalismo d’inchiesta autentico non rinuncia alla ricerca della verità, ma fonda ogni ricostruzione sulla necessità della certezza e della rigorosa verifica dei fatti. In vicende giudiziarie tanto delicate quanto quella delle morti di Antonella e Sara, il diritto di cronaca non può e non deve trasformarsi in spettacolarizzazione, né tantomeno in una indebita invasione della sfera privata delle persone coinvolte, soprattutto in assenza di responsabilità formalmente accertate.

Informare significa approfondire con equilibrio, prudenza e senso di responsabilità, evitando suggestioni, interpretazioni personalistiche o processi mediatici paralleli che rischiano di compromettere non solo la dignità delle persone, ma anche la stessa credibilità dell’informazione. La trasparenza della notizia non coincide con l’esasperazione narrativa del dolore umano, così come l’interesse pubblico non giustifica derive che ledano il rispetto dovuto a chiunque si trovi, a vario titolo, coinvolto in un’indagine. Anche le analisi personali devono necessariamente, vista la delicatezza degli argomenti trattati, essere consone agli accadimenti e accettabili nella loro concretezza delle ipotesi.

In questo senso, il richiamo dell’Ordine dei Giornalisti assume un valore centrale: il giornalismo non è spettacolo, né una forzata assunzione attoriale costruita sull’emotività collettiva. È, al contrario, ricerca documentata, verifica, puntualità e responsabilità. Ed è proprio la necessità della certezza, unita al rispetto della deontologia professionale e della privacy, a distinguere il vero giornalismo d’inchiesta dalla mera esposizione mediatica dei fatti.

A cura di Maurizio Varriano.