Sisecam cerca un Human Resources Manager per lo stabilimento di Manfredonia

MANFREDONIA – Sisecam, colosso internazionale attivo nei settori del vetro e della chimica, ha avviato la selezione per la posizione di Human Resources Manager da inserire nel proprio stabilimento del Sud Italia, con sede a Manfredonia.

Fondata nel 1935 su impulso della visione industriale di Mustafa Kemal Atatürk, Sisecam rappresenta oggi una delle realtà più importanti a livello mondiale nella produzione di vetro piano, packaging in vetro, articoli in vetro e fibra di vetro. L’azienda opera in 14 Paesi distribuiti su quattro continenti, conta oltre 24 mila dipendenti e una rete commerciale presente in più di 150 nazioni.

La società punta a rafforzare il proprio team HR attraverso una figura manageriale con esperienza consolidata nella gestione delle risorse umane in contesti industriali e manifatturieri.

Il profilo richiesto

Tra i requisiti principali figurano:

laurea in Risorse Umane o discipline affini;

almeno 10 anni di esperienza nelle pratiche HR complete, preferibilmente in ambito manifatturiero;

esperienza nella gestione di team;

conoscenza avanzata della lingua inglese e italiana;

competenze nei sistemi SAP e Success Factors;

esperienza nelle relazioni industriali e nei rapporti sindacali;

ottime capacità analitiche, organizzative e di problem solving.

È inoltre richiesta disponibilità a trasferte e una forte predisposizione al miglioramento dei processi aziendali.

Le responsabilità

Il futuro Human Resources Manager sarà chiamato a coordinare e sviluppare tutte le attività HR dello stabilimento, dalla selezione del personale alla gestione delle cessazioni, passando per pianificazione della forza lavoro, analisi dei dati HR, sviluppo organizzativo e relazioni sindacali.

La figura lavorerà inoltre a stretto contatto con il management aziendale per definire strategie di crescita e miglioramento continuo, supportando anche le attività legate agli accordi collettivi e alle politiche disciplinari interne.

Un gruppo globale orientato alla sostenibilità

Sisecam prosegue il proprio percorso di crescita internazionale seguendo la strategia “Global Excellence” e il programma “CareForNext”, allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’azienda investe infatti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza tra i principali produttori mondiali del settore.

L’offerta è rivolta a candidati autorizzati a lavorare in Italia e in possesso di diploma di laurea.

A cura di Michele Solatia.