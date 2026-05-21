Edizione n° 6072

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASSONETTI // Foggia, caos cassonetti intelligenti: grate troppo strette. Aprile: “Lasceremo una fessura un po’ più ampia”
20 Maggio 2026 - ore  09:10

CALEMBOUR

INCIDENTE MONTERISI // Michele Monterisi muore in un incidente a Castel del Monte: foto moto poco prima
20 Maggio 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Sisecam cerca un Human Resources Manager per lo stabilimento di Manfredonia

SISECAM MANFREDONIA Sisecam cerca un Human Resources Manager per lo stabilimento di Manfredonia

La società punta a rafforzare il proprio team HR attraverso una figura manageriale con esperienza consolidata nella gestione delle risorse umane

Sisecam cerca un Human Resources Manager per lo stabilimento di Manfredonia

SiseCam - Fonte: saem

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Cronaca // Lavoro //

MANFREDONIA – Sisecam, colosso internazionale attivo nei settori del vetro e della chimica, ha avviato la selezione per la posizione di Human Resources Manager da inserire nel proprio stabilimento del Sud Italia, con sede a Manfredonia.

Fondata nel 1935 su impulso della visione industriale di Mustafa Kemal Atatürk, Sisecam rappresenta oggi una delle realtà più importanti a livello mondiale nella produzione di vetro piano, packaging in vetro, articoli in vetro e fibra di vetro. L’azienda opera in 14 Paesi distribuiti su quattro continenti, conta oltre 24 mila dipendenti e una rete commerciale presente in più di 150 nazioni.

La società punta a rafforzare il proprio team HR attraverso una figura manageriale con esperienza consolidata nella gestione delle risorse umane in contesti industriali e manifatturieri.

Il profilo richiesto
Tra i requisiti principali figurano:
laurea in Risorse Umane o discipline affini;
almeno 10 anni di esperienza nelle pratiche HR complete, preferibilmente in ambito manifatturiero;
esperienza nella gestione di team;
conoscenza avanzata della lingua inglese e italiana;
competenze nei sistemi SAP e Success Factors;
esperienza nelle relazioni industriali e nei rapporti sindacali;
ottime capacità analitiche, organizzative e di problem solving.

È inoltre richiesta disponibilità a trasferte e una forte predisposizione al miglioramento dei processi aziendali.

Le responsabilità
Il futuro Human Resources Manager sarà chiamato a coordinare e sviluppare tutte le attività HR dello stabilimento, dalla selezione del personale alla gestione delle cessazioni, passando per pianificazione della forza lavoro, analisi dei dati HR, sviluppo organizzativo e relazioni sindacali.

La figura lavorerà inoltre a stretto contatto con il management aziendale per definire strategie di crescita e miglioramento continuo, supportando anche le attività legate agli accordi collettivi e alle politiche disciplinari interne.

Un gruppo globale orientato alla sostenibilità
Sisecam prosegue il proprio percorso di crescita internazionale seguendo la strategia “Global Excellence” e il programma “CareForNext”, allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’azienda investe infatti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza tra i principali produttori mondiali del settore.

L’offerta è rivolta a candidati autorizzati a lavorare in Italia e in possesso di diploma di laurea.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO