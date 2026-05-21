Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito all’alba di giovedì 21 maggio 2026 l’area dei Campi Flegrei, con effetti avvertiti distintamente anche a Napoli e in diversi comuni della provincia. L’evento sismico ha provocato anche il crollo di una colonna dell’arco commemorativo dedicato a Maurizio Valenzi nella zona di Baia.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa principale si è verificata alle 5.50 con epicentro in mare, a circa 2 chilometri da Bacoli e 5 chilometri da Monte di Procida, a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata seguita da ulteriori eventi sismici minori, tra cui una di magnitudo 1.2 alle 5.53 e una di 2.1 alle 5.57.

Nonostante la forte intensità e la durata percepita da molti residenti, al momento non si registrano feriti. L’unico danno strutturale confermato riguarda il cedimento della colonna dell’arco commemorativo situato alle pendici del Castello Aragonese, in via Castello.

A seguito dell’evento, diversi comuni hanno disposto misure precauzionali, tra cui la chiusura delle scuole in attesa delle verifiche sugli edifici. Tra questi Bacoli, Pozzuoli e Quarto, oltre ad altri centri dell’area flegrea.

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha scritto sui social: «È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione».

Stessa linea per il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha comunicato l’attivazione delle procedure di emergenza: «Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici».

Anche dalla Regione Campania è arrivata una nota dell’assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, che ha confermato l’avvio delle verifiche: «Sono in corso verifiche di eventuali danni da parte degli enti locali e delle autorità competenti. Alla Sala operativa della protezione civile regionale sono pervenute alcune telefonate da parte di cittadini per la sola richiesta di informazioni. I Comuni stanno attivando i Centri Operativi Comunali e prosegue il monitoraggio da parte della Regione».

Le autorità continuano a monitorare la situazione nelle ore successive al sisma, mentre proseguono le verifiche su edifici pubblici e privati nelle aree più vicine all’epicentro.

Lo riporta gazzetta.it.