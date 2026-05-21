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SAN SEVERO Torna ‘Il Mosaico di San Severo’, una giornata tra cultura, arte e musica dedicata al paesaggio

Evento promosso dal Comune e dedicato al rapporto tra cultura, arte, musica e tutela del territorio, con un programma articolato che coinvolgerà scuole, istituzioni e mondo culturale

Torna 'Il Mosaico di San Severo', una giornata tra cultura, arte e musica dedicata al paesaggio

Palazzo di città San Severo - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Maggio 2026
Eventi // Politica //

Oggi a San Severo si rinnova l’appuntamento con “Il Mosaico di San Severo – Dieci anni con il Paesaggio”, evento promosso dal Comune e dedicato al rapporto tra cultura, arte, musica e tutela del territorio, con un programma articolato che coinvolgerà scuole, istituzioni e mondo culturale.

L’iniziativa, coordinata dal dirigente dell’Area Urbanistica del Comune, l’architetto Fabio Mucilli, trasformerà la giornata in un vero e proprio percorso diffuso nei luoghi simbolo della città, con attività che si svolgeranno dal mattino fino alla sera.

La mattinata sarà dedicata alla formazione nelle scuole, con la “Cattedra del Paesaggio” che incontrerà gli studenti del Liceo Pestalozzi presso la sede di via Adda. L’obiettivo è quello di rafforzare nei giovani la consapevolezza identitaria del territorio, trasformando la conoscenza del paesaggio in strumento educativo e civile.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà nella Galleria Nino Casiglio di Palazzo Celestini. Alle 16 è previsto il convegno “Esperienze di utilità delle compensazioni ambientali”, un momento di confronto su sviluppo urbanistico e sostenibilità ambientale, con contributi tecnici e scientifici di esperti del settore.

Alle 19 spazio all’arte con l’inaugurazione della mostra “Oltre la terra, trans Humus”, che vedrà protagoniste le artiste Federica Stagni e Chiara Marchionni in un percorso espositivo dedicato al rapporto tra uomo, natura e trasformazione del paesaggio.

Il momento conclusivo è previsto dalle 20 con la cerimonia del Premio del Paesaggio, pensata per valorizzare esperienze e personalità impegnate nella tutela del territorio e nella diffusione di comportamenti responsabili. La serata si aprirà con l’incontro “Per una Giovane Italia”, condotto dall’attore Franco Gravino, con la partecipazione del poeta e scrittore Davide Rondoni e della giovane autrice Sara Ciafardoni, in un dialogo intergenerazionale dedicato al valore culturale della bellezza.

A chiudere la giornata sarà il concerto “Atmosfere sul Paesaggio”, realizzato in collaborazione con gli Amici della Musica, che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra suggestioni e identità territoriali grazie al trio acustico Ritchie & Django.

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