Giornata di studi forzanovista, delegati anche da Manfredonia

Foggia/Manfredonia – SI svolgerà sabato 23 giugno 2012 a Bari, la giornata di studi forzanovista che vedrà la partecipazione delle comunità militanti del movimento guidato dal leader Roberto Fiore da tutto il Sud Italia. “Nel corso della giornata saranno toccati tutti i temi attuali, dal signoraggio bancario al debito pubblico, dalla crisi dell’euro alla sovranità monetaria, dall’affermazione dei movimenti nazionalisti in tutta Europa alla ricostruzione nazionale Italiana, dal contrasto dell’immigrazione clandestina alla lotta contro tutte le mafie”.



“Molto fitta la delegazione foggiana, partiranno alla volta di Bari dirigenti e militanti provenienti da Foggia,San Severo,San Giovanni Rotondo,Lesina, Manfredonia,Cerignola e Stornarella“. Come dicono i referenti “la scelta della Puglia per fare incontrare i dirigenti ed i militanti di tutto il Sud Italia non è casuale, fitta infatti è l’attività svolta sul territorio dai militanti pugliesi, soprattutto nelle province di Foggia,Bari,Lecce,Bat”.



A fine serata ci sarà un concerto dei TESTVDO, la band costituita da 4 elementi, di cui due sono ragazzi foggiani, e che, nel panorama della musica alternativa, sta avendo riscontri in Italia ed all’estero sempre maggiori, sicuramente uno dei gruppi emergenti, e che nonostante sia fuori da tutti i circuiti commerciali, muove ogni anno migliaia di giovani.





