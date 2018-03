Foggia, Sezione Antidroga, arrestati 2 pregiudicati

Di:

Foggia – IERI 20 giugno 2013, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Foggia è stata impegnata in più interventi finalizzati ad eseguire due provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti pregiudicati foggiani a carico dei quali è stata disposta la detenzione domiciliare.

In particolare gli agenti hanno provveduto ad eseguire un provvedimento a carico del pregiudicato Sepe Saverio, nato a Foggia classe 1979, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. Il Tribunale Ordinario di Foggia in composizione monocratica sostituiva nei confronti di Sepe Saverio la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. con quella degli arresti domiciliari in quanto era stata più volte violata la disposizione degli obblighi imposti.

Gli agenti hanno inoltre dato esecuzione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti del pregiudicato D’Angelo Dino nato a Foggia classe’96, condannato in stato di detenzione domiciliare e contestuale ordine di esecuzione e scarcerazione, emesso in data 14.06.2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia Ufficio Esecuzioni Penali.

Nel provvedimento in argomento è stata ordinata la prosecuzione dell’espiazione nel regime attuale per la pena di anni 5, mesi 3 e giorni 27 di reclusione, con fissazione della scadenza in cui avrà termine la misura al 09.11.2015.

