Scalo Saraceni, abusi edili, 8 sospensioni lavori in Condominio

Manfredonia – COMPLESSIVE– per “assenza di permesso di costruire” – in un Condominio in località Scalo dei Saraceni. E’ quanto emerge da determine del Comune.

I provvedimenti seguono rapporti del Comando di polizia municipale nei quali si sono messe in evidenza le realizzazioni abusive; per i lavori si fa tra l’altro riferimento a “chiusure di loggiato, tramite vetrate in anticorodal e vetro”, con le quali sono stati ricavati “vani coperti da solai sovrastanti”.

