Auto in fiamme a Monte. FI “Uniti e determinati contro la delinquenza”

”La notizia dell’attentato incendiario ai danni dell’auto del rag. Domenico Rignanese, Caposettore del Comune di Monte Sant’Angelo, ha provocato certamente sgomento e rabbia nella nostra città. Oltre alla solidarietàalla persona, Forza Italia esprime solidarietà a Monte Sant’Angelo, perché, quando accade ciò, è anche la città ad essere offesa e a pagarne il danno di immagine che ne deriva.

Monte Sant’Angelo non merita di essere oggetto di cronaca nera, perché è terra di Arte, di Cultura, di Tradizioni, di Solidarietà, di Altruismo. Monte Sant’Angelo, negli anni, ha già pagato, anche troppo, in termine di vite umane e di immagine, e oggi nessuno deve più permettersi di offenderla in questo modo: spetta a tutti, dalle famiglie alla scuola, dalle parrocchie al mondo dell’associazionismo e del volontariato allearsi perché a prendere il sopravvento sia la pace e non la guerra, la legalità e non l’illegalità e la delinquenza; i delinquenti devono sapere che nella nostra Monte non c’è spazio per loro, perché non avranno mai il sostegno e la comprensione della gente perbene.

Al Sindaco, ricordando che il tono polemico con cui invita il Governo ad attenzionare il nostro territorio non è certamente il migliore per richiamare alla solidarietà e all’unità, diciamo che combattere la delinquenza e lavorare per la legalità sono i principi cardine, la stella polare, che appartengono a nessuno e a tutti, non sono di una sola parte politica, ma sono di tutti coloro che si riconoscono nella legalità; la legalità e il rispetto delle regole non hanno una tessera di partito, sono di tutti. Forza Italia è e sarà sempre dalla parte della legalità e delle

persone oneste: non sono i tempi e i ruoli a farci cambiare idea.

Forza Italia fa appello a quanti, riconoscendosi nei valori della legalità e del bene comune, hanno la forza di collaborare con chi ha la responsabilità delle indagini: non dobbiamo lasciare soli, in questa battaglia, chi ogni giorno si impegna nella tutela dei nostri interessi e del nostro vivere sereni.

Ognuno, in quanto cittadino, non può chiamarsi fuori dalla responsabilità di costruire un mondo migliore non solo per sé, ma anche per quanti hanno deciso di restare in questa terra”.

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)