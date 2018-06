Continua la campagna per “I Luoghi del cuore” del FAI

Di:

È iniziata da tre settimane la campagna per i “Luoghi del cuore” promossa dal Fai.Per la Capitanata, la Delegazione di Foggia del Fondo Ambiente Italiano invita a votare per i seguenti beni:

– i giardini pensili del Palazzo ducale di Bovino, addossati alla facciata dell’edificio e disposti su tre terrazzamenti che seguono il declivio del centro storico cittadino, furono realizzati nel 1800 secondo lo stile tipico dei giardini all’italiana, e conservano una notevole varietà di piante ed arbusti, oltre a fontane, cisterne per l’accumulo delle acque rivenienti dalle condotte dell’antico Acquedotto Romano e statue.

Referente del Comitato promotore è Maria Chiara Lombardi;- la chiesa di San Mercurio di Serracapriola, dedicata al santo patrono del paese e risalente al ‘600, ma ricostruita, dopo un grave terremoto nel ‘600, presenta importanti decorazioni e arredi interni ma è attualmente chiusa per inagibilità a seguito del terremoto del 2002. Referente del Comitato promotore per la scelta del bene è Maria Chiara Castriota;

– la chiesa di Santa Barbara a San Nicola Varano, che si è aggiunta in questi ultimi giorni per iniziativa del comitato coordinato da Davide Lombardi. Situata presso l’Idroscalo, fu realizzata in stile neoromanico un secolo fa ed è abbandonata dal 1943.Per votare i tre luoghi e consentire loro di concorrere all’assegnazione di finanziamenti per il restauro concessi dal Fai e da Intesa Sanpaolo si deve andare sul sito www.iluoghidelcuore.it o firmare i moduli distribuiti dai Comitati.

