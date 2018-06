“La Luiss parla sempre più manfredoniano”

Di:

”Desidero complimentarmi con il professor Andrea Prencipe per l’autorevole e rilevante nomina ricevuta. Il nostro concittadino è stato nominato, infatti, rettore della prestigiosa università LUISS Guido Carli e, poco dopo, ha rivelato alla stampa che torna a Manfredonia, “solitamente in estate”, per rivedere i suoi genitori e per il forte legame che ancora lo unisce alla sua e nostra città.

Il professore Prencipe, quindi, continua a mantenere vivo il rapporto con la sua terra d’origine, alimentandosi anche dell’amore per la nostra Manfredonia: un motivo d’orgoglio maggiore, per tutti noi.

L’esperienza maturata e le straordinarie capacità accademiche che gli sono unanimamente riconosciute, rappresentano un ottimo viatico per l’ulteriore valorizzazione del considerevole potenziale umano e formativo dell’ateneo capitolino. L’indiscusso spessore accademico del professor Prencipe, poi, unitamente alla serietà e alla determinazione dell’uomo, potranno offrire un contributo straordinario alla crescita della LUISS e un esempio per tutti i giovani. Il compito sarà difficile e impegnativo, ma non proibitivo. Buon lavoro, professor Prencipe!”.

Lo dice in una nota il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.