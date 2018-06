Manfredonia, auto in fiamme in via I°Maggio (FOTO)

Di:

Manfredonia, 21 giugno 2018. Nella tarda serata di ieri, verso le 23.00 circa, un automobilista con una Fiat Punto, mentre transitava in via I° Maggio, ha notato del fumo uscire dalla parte anteriore dall’autovettura. Il tempo di fermarsi e dal motore si sono sprigionate delle fiamme.

Sono stati prontamente allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, che in pochi minuti sono arrivati sul posto domando le fiamme, evitando la distruzione totale del veicolo e altri danni alle autovetture vicine.

Sul posto direttamente la ditta di Soccorso Stradale e Autodemolizione di Giovanni Manzella autorizzata alla rimozione e smaltimento del veicolo stesso.

(Nota stampa, Alessandro Manzella)