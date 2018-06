Orsara in Fiore: il borgo come non si era mai visto

Di:

Orsara di Puglia. Una Orsara di Puglia come non l’avete mai vista: è tutto pronto per “Orsara in Fiore”, l’evento che, sabato 23 e domenica 24 giugno, mostrerà un borgo fiorito, con strade, piazze, balconi, ristoranti ed esercizi commerciali impreziositi da fiori, piante, allestimenti. E non è tutto: per due giorni, i visitatori potranno gustare i menù della cucina dei fiori, ammirare i luoghi più belli del centro storico, passeggiare negli orti. Si potrà partecipare ai laboratori floreali e a un concorso fotografico, visitare mostre e ascoltare musica.

Sabato 23 e domenica 24, l’estate della Capitanata sarà inaugurata da “Orsara in Fiore”. Sarà una manifestazione interamente incentrata sulla bellezza del borgo, il coinvolgimento dei cittadini attraverso il concorso per i migliori “Balconi fioriti”, la partecipazione dei visitatori con le visite guidate, i menù speciali, la musica, le mostre, gli “Orti aperti”, il concorso fotografico aperto a tutti e organizzato da Avis Orsara, associazione alla quale va il ringraziamento del Comune di Orsara per la collaborazione. “Celebriamo l’arrivo dell’estate con due giorni di eventi”, ha spiegato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. “Orsara in Fiore è un modo per creare un itinerario che coniughi la bellezza di piazze, palazzi, chiese e sentieri del borgo con lo straordinario patrimonio floreale del territorio, valorizzando anche l’uso dei fiori in cucina, accanto agli altri ingredienti della nostra enogastronomia”.

“E’ un’occasione non solo per i visitatori, ma anche per favorire una migliore educazione alla cura e al decoro degli spazi pubblici e privati della nostra città, premiando le cittadine e i cittadini che vorranno dare il loro tocco di creatività per rendere più bello e accogliente il centro storico”, ha dichiarato Michela Del Priore, consigliera comunale delegata al Turismo.

Tutte le informazioni sul weekend di “Orsara in Fiore” sono sulla pagina facebook ufficiale dell’evento, raggiungibile all’indirizzo www.facebook.com/orsarainfiore.

E’ possibile ottenere info, iscriversi ai concorsi o prenotarsi per le visite guidate contattando il 340.2564904. “Non solo iniziative concentrate in agosto, ma eventi e attività lungo tutto l’arco dell’anno: questo è quanto stiamo facendo per promuovere una destagionalizzazione dei flussi turistici, a tutto vantaggio delle attività commerciali, ristorative, artigianali e ricettive di Orsara di Puglia”, ha aggiunto il sindaco Tommaso Lecce. “Orsara in Fiore è la prima di una lunga serie di iniziative che vedranno il nostro borgo protagonista dell’estate 2018. Vogliamo farlo coinvolgendo, come sempre, tutte le forze attive del tessuto sociale, culturale e imprenditoriale di Orsara di Puglia”, ha concluso Tommaso Lecce.