Riccardi “Lavoratori Manfredonia Vetro assunti dalla Sisecam. L’unione fa la forza”

Di:

Manfredonia, 21 giugno 2018. ”Dignità. E’ ciò a cui penso da ieri, quando i 157 lavoratori della Manfredonia Vetro sono stati tutti assunti dalla nuova proprietà Sisecam. La prossima ripresa dell’attività è un risultato importante per i dipendenti e per le loro famiglie, ma sembra quasi passare in secondo piano. Pare una gioia a metà, però e nel migliore dei casi, visto che una così strenua lotta, una tale ammirevole resistenza, finalizzate alla riapertura del sito produttivo, hanno lasciato spazio a diffidenze premature e, forse, ingiustificate. Eppure è proprio da queste vicende occupazionali che emerge come l’unione abbia fatto la forza: l’unione tra tutti i lavoratori e le istituzioni che hanno perorato le loro ragioni, cioè l’unione tra chi difende il proprio diritto al lavoro e chi lo sostiene in tutte le sedi istituzionali.

Dignità. Quella che gli operai hanno saputo preservare, nonostante si siano dovuti arrangiare con gli ammortizzatori sociali. La dignità è il valore mostrato in questi lunghi anni di presidio ininterrotto dinanzi allo stabilimento, perché si può essere sconfitti, incapaci di risolvere un problema, ma tutti i lavoratori hanno lottato per preservare la dignità umana e professionale acquisita E le istituzioni li hanno accompagnati in questo tortuoso percorso, per approdare, finalmente, ad una soluzione favorevole. La migliore possibile, dopo la brusca interruzione della produzione.

Resto vigile, anche se ciò non mi impedisce di apprezzare l’agognato risultato conseguito: aver restituito la dignità lavorativa a chi ha lottato per riottenerla. Facendo mie le preoccupazioni dei lavoratori, non abbasso la guardia e continuerò a seguire da vicino le vicende che interessano la Manfredonia Vetro. “Il lavoro è dignità”, ha detto Papa Francesco e la nostra terra se la sta riprendendo tutta. In bocca al lupo, perciò, a tutti lavoratori della Manfredonia Vetro!”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.