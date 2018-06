“Ricerca con urgenza 16 operatori ecologici per ASE Manfredonia”

Di:

Lavoro.Doc SpA cerca con urgenza per azienda cliente a Manfredonia (FG) 16 Operatori Ecologici per raccolta rifiuti solidi urbani. La missione lavorativa iniziale è di due mesi con CCNL Servizi Ambientali a partire dai primi giorni di luglio 2018.

Si chiede di inviare cv dettagliato e copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente all’indirizzo e-mail bari@lavorodoc.it entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 26 giugno 2018. Saranno prese in considerazione solo le candidature pervenute nei termini indicati e complete di documentazione richiesta.

Verrà richiesta solamente all’atto dell’assunzione e non prima, casellario giudiziario e carichi pendenti,

competenze richieste: Esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e su turni, anche notturni.

tipologia di contratto: SOMMINISTRAZIONE

luogo di lavoro: MANFREDONIA

categoria professionale: SERVIZI GENERALI

settore: ECOLOGIA

orario: FULL-TIME

BARI

VIA DANTE ALIGHIERI, 196 – 70100 BARI

E-mail: cv.bari@lavorodoc.it

Tel: 080 5 227 731

Fax: 080 5 220 560

