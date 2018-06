“Serenata alla Tarantella” il 23 agosto a Vieste

Di:

Sarà Mimmo Cavallaro l’ospite d’onore della terza edizione della rassegna di musica popolare “Serenata alla Tarantella”, in programma il 23 agosto 2018 alle ore 21:00 sulla spiaggia libera del Pizzomunno, a Vieste sul lungomare Enrico Mattei.

Apprezzato musicista e ricercatore, Mimmo Cavallaro, vanta una lunga esperienza in diversi gruppi impegnati nella musica di riproposta calabrese, maturata a partire dalla prima metà degli anni novanta. Più recente è invece la collaborazione con Eugenio Bennato e Taranta Power, con i quali ha realizzato il disco Sona Battenti, che ha segnato in qualche modo anche la nascita del progetto Taranproject, e che idealmente riprendeva la linea artistica e di ricerca dei Taran-Khan formati nel 2000 con Fabio Macagnino. Il progetto Taranproject ha avuto però una maggiore concretizzazione con il recente Hjuri di Hjumari, che ha visto collaborare il musicista calabrese con una delle leggende della musica tradizionale della Locride ovvero Cosimo Papandrea.

Il concertone di quest’anno, come detto sulla spiaggia libera di Pizzomunno, simbolo della città di Vieste, divenuto quest’anno ancor più famoso grazie al brano del cantautore romano Max Gazzé che ha incantato l’Ariston di Sanremo col suo brano intitolato “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, sarà preceduto da una grande novità, un convegno dedicato alla Tarantella. Il relatore sarà Franco Nasuti del gruppo “Sammchelere”, con ospite Luigi Chiriatti, direttore artistico della Notte alla Taranta, l’evento di musica popolare più famoso del meridione.

Tutelare, valorizzare e promuovere la musica popolare del Gargano come “momento” tipico della tradizione locale: questi gli obiettivi dell’Associazione culturale “Serenata alla Tarantella”. Ampio spazio sarà riservato anche alla musica garganica, ricca di band rinomate ed emergenti. Come avvenuto anche nelle precedenti edizioni. Oltre al gruppo folk “La Vesteséne” di Vieste interverranno anche altri grandi gruppi come “Terranima” di Manfredonia, “Rione Junno” e “Li Sammecalere” di Monte Sant’Angelo, “Aria Sonora” e “Audio Folk” di San Nicandro Garganico e Roberta Palumbo. A condurre la splendida serata, sarà invece Daniela Martino, cantante professionista e conduttrice radiofonica che opera a Miami Beach e che proprio quest’anno ha inciso il suo disco “Made in hit”, ricco di canzoni italiane.

Evento che inoltre quest’anno è stato inserito dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) nel calendario italiano dell’anno europeo.

Ignazio Silvestri,

Serenata alla Tarantella