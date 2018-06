Stadio Puttilli, Mennea: “Pubblicata la delibera Cipe”

Di:

Barletta. “In seguito della pubblicazione della delibera Cipe per il completamento della ristrutturazione dello stadio Puttilli, hanno incaricato la struttura tecnica del Coni di portare avanti il progetto. Ne sono davvero lieto, ripensando alla fatica fatta per sbloccare l’opera. Ho informato il sindaco Cosimo Cannito e il commissario prefettizio Gaetano Tufariello invitandoli ad attivarsi tempestivamente, in modo che si possa rapidamente portare a compimento il progetto”. Lo dichiara il consigliere regionale e comunale del Pd, Ruggiero Mennea, in merito all’annosa questione del completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale di Barletta. La delibera del Cipe, firmata dall’ex premier Paolo Gentiloni, ha ufficializzato il cambio del soggetto attuare del progetto: non più il Comune di Barletta, ma il Coni.

“Lo stadio Puttilli si potrà completare rapidamente”, sostiene Mennea. “Adesso occorre però il coinvolgimento del sindaco e del commissario prefettizio, che devono sollecitare l’avvio delle procedure tecniche e, nelle more, completare le attività per l’agibilita parziale dello stadio. Ma su questo aspetto siamo già in perfetta sintonia. Quella del Puttilli è una storia che avrà un epilogo positivo nell’interesse dello sport, dei tifosi e della città. Si tratta – precisa – di un lavoro iniziato dal sindaco Pasquale Cascella, cui va dato il merito di essere stato caparbi nel cercare una soluzione. Questa ci è sembrata una soluzione possibile e utile per accorciare i tempi al massimo, nonché per avere certezza che i lavori si completino nei tempi prestabiliti e che non ci siano ombre sulla relativa gara di appalto. In questo modo – sottolinea – dopo la nuova pista di atletica intitolata a Pietro Mennea, avremo la possibilità di fruire dell’intero stadio di Barletta dedicato a Puttilli. Due immagini esemplari – conclude – per sintetizzare lo sport sano e pulito”.