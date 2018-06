Un musical su sagrato chiesa San Pio

Di:

(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 21 GIU – Debutterà sulla scena, sul sagrato della Chiesa di San Pio, a San Giovanni Rotondo, il 6, 7 e 8 luglio, Actor Dei-L’attore di Dio, opera musical scritta da Attilio Fontana, Mariagrazia Fontana, Francesco Ventura, Antonio Carluccio, Michela Andreozzi e Federico Capranica. Nello spettacolo, che da settembre partirà con un tour nei principali teatri nazionali, 45 giovani artisti, tra attori, cantanti e ballerini si esibiranno per rappresentare una parabola universale fatta di fratellanza e di bontà, attraverso la vita di una delle figure più amate e al contempo emblematiche dei nostri tempi, S. Pio da Pietrelcina. Padre Pio sarà interpretato da Attilio Fontana, che è anche direttore musicale dello spettacolo, diretto da Bruno Garofalo. L’opera è suddivisa in tre momenti: la giovinezza (dall’infanzia al miracolo delle Stimmate), la maturazione spirituale (la sua vita a San Giovanni Rotondo) e le traversie per la realizzazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Lo spettacolo si apre con un sogno fatto da padre Pio da giovane: un duello che ingaggia con il diavolo, suo alter ego, rappresentato attraverso una scacchiera bianca e nera in cui si fronteggiano i due eserciti del bene e del male. Dopo la cornice onirica, che con un andamento circolare apre e chiude il racconto dell’opera, si torna su un piano di realtà ripercorrendo alcune vicende salienti della vita del santo. “L’intento dello spettacolo, prodotto da Pragma e Immaginando, – si legge in una nota degli organizzatori dell’evento – è quello di coniugare l’intrattenimento anche con un evento di solidarietà, destinando una parte degli incassi a progetti sociali individuati con le istituzioni locali”.(ANSA).