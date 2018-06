Vieste. Omicidio Pecorelli: 6 indiziati per l’agguato

Di:

Ci sono 6 sospettati – tutti viestani sottoposti all’esame stub e rilasciati – per l’ag­guato di martedì mattina in contrada «Mandrione» alla periferia di Vieste, dov’è stato uc­ciso Gianmarco Pecorelli che 22 anni li avreb­be compiuti il prossimo 7 settembre; e ferito l’amico Christian Pio Trimigno di 32 anni, operato d’urgenza all’ospedale «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo per le ferite all’addome, e che dovrebbe cavarsela an­che se la prognosi resta al momento riservata. Nelle ore immediatamente successive all’aggua­to – il 14° in tre anni e mezzo a Vieste con 9 morti, 5 feriti e 1 lupara bianca – i carabinieri e i po­liziotti hanno sottoposto all’esame «stub» sei garganici del posto, in cerca di residui di polvere da sparo su mani e indumenti ed i cui esiti si co­nosceranno solo nei prossimi mesi.

I sei sospet­tati dopo essere stati interrogati sui loro mo­vimenti all’ora del delitto, sono stati rilasciati: alcuni di loro sarebbero ritenuti vicini al clan capeggiato da Marco Raduano, al momento ai domiciliari per violazione della sorveglianza speciale, rivale del gruppo al cui vertice viene individuato un altro giovane del posto, Giro­lamo Perna attualmente in carcere per ami, ed al quale sarebbero stati vicini Pecorelli e Tri­migno, secondo le mappe delle forze dell’ordine. Una quindicina le perquisizioni effettuate.

fonte www.ondaradio.info

Gazzetta di Capitanata