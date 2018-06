Vieste. In tre anni recuperate 37 pistole, fucili e mitra

Di:

Da quando è esplosa la guerra di mala a Vieste, le forze dell’ordine nell’ambito di indagini, perquisizioni e rastrellamenti hanno sequestrato negli ultimi tre anni – dal giugno 2015 ad oggi – ben 37 armi da fuoco. Più nel dettaglio sono state rinvenuti 22 fu­cili, 14 pistole, 1 carabina, 1 mitra Kalashni­kov, oltre ad una bomba del peso di due chili, migliaia di munizioni di vario tipo, mirini di precisione e «kit» per la pulizia di armi. Ben 19 di queste armi carabinieri e poliziotti le hanno rinvenuti in un paio di arsenali: 12 gli arresti per detenzione e porto illegale di armi eseguiti.

FONTE www.ondaradio.info