“Cecco del Caravaggio” al Santuario di San Michele Arcangelo

L’Associazione La Dramaturgie, in collaborazione con l’E.T.S. Società Cooperativa Sociale Teatro Stalla Matteo Latino, ha già riscaldato i propri motori per l’avvio del progetto “Cecco del Caravaggio“, sostenuto dal Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia. Tra storia e suggestione, attraverso una commistione di linguaggi artistici, si presenta il primo evento aperto alla cittadinanza. Un percorso esperienziale, un vero e proprio pellegrinaggio tra le antiche pietre di Monte Sant’Angelo, in epoca barocca. Rievocazione storica o universo parallelo? A voi il giudizio.

Solo 30 posti disponibili. L’evento si svolgerà presso il Santuario di San Michele Arcangelo, giovedì 20 e venerdì 21 giugno, alle ore 20. Per info e prenotazioni: kitojaguar@gmail.com

Il progetto “Cecco del Caravaggio”, che vede la partecipazione attiva di grandi nomi del panorama artistico nazionale e internazionale, è nato da un enigma, da un insondabile gioco del destino. Le evoluzioni progettuali verranno pertanto comunicate in corso d’opera, nel rispetto del mistero di cui questo viaggio artistico si nutre fin dal suo principio.