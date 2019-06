Foggia. Area Nuova si appresta a scegliere il nuovo Rettore

Di:

Foggia, 21 giugno 2019. E’ iniziato ormai il rush finale per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Foggia. Il 2 Luglio la comunità accademica sarà chiamata ad esprimere la sua preferenza su chi guiderà l’Ateneo foggiano per il prossimo sessennio. Area Nuova, pienamente consapevole dell’importanza del momento, si prepara alle imminenti elezioni con la solita e consueta compattezza che ormai contraddistingue il suo operato da quasi venticinque anni.

“Affronteremo questa tornata elettorale con grande responsabilità, spirito critico e soprattutto condivisione di prospettive”. queste le prime parole di Antonio Pellicano, Presidente del Consiglio degli Studenti nonché coordinatore dell’associazione studentesca Area Nuova, all’uscita dal Confronto Pubblico fra i candidati rettori dell’Università degli Studi di Foggia, tenutosi questa mattina nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza.

Area Nuova è l’associazione studentesca più rappresentativa nell’Ateneo Dauno: conta ben 28 seggi su 30 nel Consiglio degli Studenti e la totalità degli studenti designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento a prendere parte alle votazioni per l’elezione del nuovo Rettore. Un totale di ben 40 elettori che uno dei candidati dovrà conquistare.

Tra i vari rappresentanti di ogni singolo Dipartimento emerge con chiarezza la volontà di partecipare all’agone politico attivamente, con l’obiettivo di tutelare sempre più gli interessi degli studenti e di scorgere ed individuare proposte mirate e realizzabili per il futuro di questi ultimi.

“Siamo attivi e presenti in tutti i Dipartimenti, pronti a raccogliere le diverse istanze e farci portavoce di quelle che sono le reali problematiche di ciascuno di essi. L’obiettivo comune è quello di portare l’Università di Foggia sempre più in alto. Non dobbiamo accontentarci, ma soprattutto non vogliamo accontentarci.

Imprescindibile sarà l’impegno nell’implementazione dei servizi, la valorizzazione del merito, il potenziamento dell’orientamento in uscita e soprattutto la disponibilità al dialogo costante per risolvere le problematiche che ogni giorno gli studenti ci palesano. È questo quello che cerchiamo in un candidato Rettore.” così conclude Pellicano.