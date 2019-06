Di:

Bari. “Come avevamo promesso i fondi destinati alle indennità per i tirocinanti che hanno partecipato alle attività di Garanzia Giovani sono stati sbloccati dall’Anpal. Insieme alla Parlamentare Valentina Palmisano ho contattato la direzione dell’Anpal e gli Uffici competenti del Ministero del Lavoro e la situazione è stata prontamente risolta. Purtroppo per i pugliesi se avessimo atteso i tempi dell’assessore Leo staremmo ancora in alto mare”. Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Antonella Laricchia. “Già martedì avevamo rassicurato il consigliere Damascelli sull’inutilità della mozione da lui presentata per chiedere lo sblocco degli indennizzi, dal momento che la situazione era in via di risoluzione, come ci avevano confermato dagli uffici competenti. Se l’assessore Leo avesse attivato gli uffici regionali per chiamare subito l’Anpal per sollecitare il trasferimento dei fondi all’Inps per il pagamento delle prestazioni dovute, nei limiti previsti nella Convenzione sottoscritta nel 2015 e scaduta nel 2018, il tutto si sarebbe risolto da tempo. Purtroppo però sappiamo che la velocità e lo spirito d’iniziativa non sono il punto forte di questa Giunta”.