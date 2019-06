Aggredito lavoratore da un viaggiatore senza biglietto, Ataf in tensione

Di:

Foggia, 21 giugno 2019. Aggredito e preso letteralmente a morsi da un utente “poco incline all’esborso del costo del biglietto”. E’ accaduto sulla linea 34 che collega Foggia con Borgo Villanova. A denunciarlo le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil-Uilt, Ugl Trasporti e Faisa Confail, in una missiva indirizzata al sindaco Franco Landella, al presidere Ataf Antonio Curatolo, al capo del personale dell’azienda Stefania Piarullo e al direttore d’esercizio, Leonardo Ciuffreda. “Simili episodi, non fanno altro che mettere in risalto tutte le difficoltà alle quali i lavoratori di A.T.A.F. devono quotidianamente far fronte.”

Fonte: Foggia Today