Le spiagge più belle della Puglia: “Baia di Manaccore”

Di:

Tra Peschici e Vieste è conosciuta per essere battutissima dai venti che ne fanno un paradiso per chi pratica la vela, il windsurf e il kitesurf. Nota poco trascurabile: in California si accontenterebbero di birra e hot dog. I cultori della tavola locali invece preferiscono sedersi ai tavoli del trabucco di Elia a mangiare pesce freschissimo. De gustibus…