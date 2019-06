Manfredonia. Assunzione personale ASE per 3 mesi

Di:

Manfredonia, 21 giugno 2019. L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia rende noto che ha affidato alla società Lavoro Doc spa, agenzia per il lavoro di Pontecagnano Faiano (Sa), l’incarico di procedere all’assunzione urgente ed indifferibile di personale con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo full-time, presumibilmente, a far data dal 9 luglio 2019, per la durata di tre mesi circa. La Filiale di Bari della società Lavoro Doc Spa agenzia per il lavoro, provvederà alla relativa ricerca e selezione dei candidati.

I profili richiesti e ricercati sono i seguenti:

16 unità operaie: mansione di operatore ecologico/addetto raccolta differenziata/raccoglitore – etc., di livello J ccnl Servizi Ambientali “Utilitalia”, che devono essere in possesso, obbligatoriamente, di comprovata esperienza nella mansione e nel settore di igiene urbana;

3 unità operaie: mansione di autista di livello 3° parametro “B” ccnl Servizi Ambientali “Utilitalia”, che devono essere in possesso, obbligatoriamente, della patente di guida di grado “C”, del CQC e della carta tachigrafica, tutti in corso di validità, nonché di comprovata esperienza nella mansione e nella guida di automezzi del settore di igiene urbana.

I candidati dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti, pena la esclusione dalla selezione: oltre a quanto espressamente previsto dalla vigente legislazione di riferimento per le qualifiche/mansioni di pertinenza, dovranno obbligatoriamente possedere anche adeguata e dimostrata esperienza pregressa nelle attività di igiene urbana richieste, nonché possedere la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Manfredonia (Fg), oltre al godimento dei diritti civili, politici e di legge.

Le candidature da parte degli interessati dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite e-mail, pena di esclusione, a partire dalle ore 08:00 del giorno 24.06.2019 e fino, inderogabilmente, alle ore 23:59 del giorno 25.06.2019, all’indirizzo di posta elettronica bari@lavorodoc.it, con oggetto, a seconda del profilo prescelto, “candidatura selezione operatori ecologici/raccolta” oppure “candidatura selezione autisti patente C-CQC”, allegando, sempre a pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento, fronte/retro, in corso di validità, nonché copia della tessera sanitaria fronte/retro, oltre al curriculum vitae con i recapiti telefonici e le indicazioni precise delle esperienze lavorative di settore pregresse così come espressamente richieste.

Non verranno prese in considerazione dalla società incaricata le candidature pervenute prima e dopo le date e gli orari così come sopra indicati.

La ricerca del predetto personale è, comunque, inserita sul portale del sito internet della società incaricata www.lavorodoc.it.

L’individuazione delle nr. 19 unità da assumere, avverrà previo sorteggio pubblico tra tutti i candidati selezionati e ritenuti idonei dalla società incaricata, con operazioni che si svolgeranno il giorno 3 luglio 2019, alle ore 09:30, presso la sala consiliare del Comune di Manfredonia, alla presenza di un Pubblico Ufficiale.

Manfredonia, 21 giugno 2019

L’Amministratore Unico

geom. Francesco Barbone