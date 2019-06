Manfredonia, Bramanthe e Bruneleski colpiscono per la loro qualità e bellezza i giornalisti

Di:

La delegazione di giornalisti di grandi testate tra cui alcuni appartenenti ai TG del gruppo Mediaset specializzati nel settore del turismo e dei viaggi, ha finito la visita delle bellezze di Manfredonia e dintorni. Tra i locali visitati spiccano Bramanthe e Bruneleski. I Giornalisti sono rimasti tutti particolarmente colpiti dalla bellezza dei due locali e dalla vastissima scelta dei gelati. Li hanno definiti tra i più belli d’Italia. Per noi che siamo di Manfredonia non può che essere un elemento di orgoglio. Presto vedremo molte recensioni di questi locali su molte riviste, radio e TV nazionali. Gli ospiti hanno visitato i principali siti culturali (tra cui la chiesa di Siponto, il castello di Manfredonia , etc.) manifestando notevole interesse ed esprimendo i propri complimenti per il potenziale che ha la città.

I giornalistiI invervenuti, Rossella Iannone, Raffaella Martinotti, Vincenzo Petraglia, Raffaella Parisi , Riccardo Lagorio, Ivana Zambianchi, Rocky Malatesta, Monica Viani, Loredana Del Ninno, Laura Calogero, Marco Mariani, provenienti da quasi tutta Italia, hanno proseguito nei giorni la loro visita del territorio.