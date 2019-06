Supernalotto: sfiorato il jackpot, a San Severo un 5 da oltre 56mila euro

Di:

Bari. La fortuna fa ancora tappa in Puglia con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri il Jackpot milionario è stato sfiorato, e a San Severo, in provincia di Foggia, è stato centrato un 5 da 56.351,56 euro.

La giocata vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Notarangelo (viale 2 giugno 194/A), la stessa dove meno di un mese fa, il 1 giugno, è stata centrata un’altra vincita al SuperEnalotto da oltre 30mila euro. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 173,8 milioni di euro, premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco, vicinissimo ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema).

L’ultimo avvistamento è stato esattamente un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Puglia, riferisce Agipronews, l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.