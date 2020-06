Cerignola, evadono dai domiciliari: 3 arresti

Cerignola, 21 giugno 2020. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cerignola, durante i controlli ai soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione tre pregiudicati di Cerignola. Tra questi un 40enne che si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare per il reato di falsa testimonianza. L’uomo è stato arrestato due volte in due giorni, poiché sorpreso in entrambi i casi fuori dalla sua abitazione, senza autorizzazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare. Sono stati arrestati, sempre per il reato di evasione, anche un 52enne, che si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare per furto aggravato, ed un 53enne, sottoposto alla detenzione domiciliare per tentato duplice omicidio e porto abusivo di armi da fuoco.. Il primo è stato di nuovo sottoposto alla detenzione domiciliare mentre il secondo è stato associato al carcere di Foggia.