, 21 giugno 2020. Passano solo pochissime ore dal giro di controllo e ti ritrovi sacchi di rifiuti abbandonati qua e là sui marciapiedi o addirittura in strada nella zona comparti, nei pressi della Silac a Manfredonia. Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, impegnate sul territorio per la prevenzione e la repressione dell’abbandono di rifiuti (protocollo di intesa con il Comune di Manfredonia) ha rinvenuto alcuni sacchi di immondizia abbandonati sui marciapiedi, con scontrini fiscale di acquisto, risalendo poco meno al 20.06 2020 ore 10.24 circa.Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, specie negli ultimi anni, è in notevole aumento e riguarda in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura. i luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti diventano poi a loro volta ricettacoli di rifiuti trasformandosi di fatto in vere e proprie discariche abusive, con un aumento del degrado ambientale e potenziale pericolo di inquinamento delle aree interessate.

In alcuni casi l’abbandono di rifiuti determina il cambiamento dell’aspetto del territorio interessato e comunque determina un fatto negativo nell’immediata percezione di chi transita in quei luoghi. Manzella aggiunge “Lo sforzo e l’impegno di tanti controllori non deve essere vanificato dalle problematiche istituzionali”.

fotogallery