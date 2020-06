“Nessuno può toglierci la voglia di sognare”: ecco “Méliès” della band “À Rebours”

Cinque Reali Siti, 21 giugno 2020. In uscita il 19 giugno il singolo “Méliès” della band À Rebours. Idea centrale del disco: “Nessuno può privarci della voglia di sognare, nonostante le difficoltà e le ‘transenne’ che ci vengono poste davanti”. E i sogni non vanno mai accantonati né mai abbandonati. Bisogna invece crederci, sia che riguardino il lavoro, sia che riguardino l’Amore o altre passioni. Méliès è il primo disco del gruppo musicale À Rebours, costituito da due musicisti di Orta Nova, Antonio Caporale, al basso, e Angelo Fierro, voce e chitarra, con Salvatore Monaco, musicista di Stornarella, alle tastiere, e Antonio Morgese, musicista di Stornara, alla chitarra. Nato nell’autunno 2018, “per casi fortuiti”, come ci racconta Angelo Fierro “il gruppo si forma con l’intenzione univoca di creare musica inedita, sfruttando le diversissime influenze che lo caratterizzano”.

Con occhio sempre attento al panorama musicale italiano, À Rebours si indirizza così sull’indie/alternative rock e avvia una serie di performances esibendosi in club e partecipando a festival in una lunga serie di live. All’inizio del 2020 la band si affida alla Dcod Communication, importante agenzia di promozione, ed alla produzione artistica di Cristiano Romanelli decidendo così di lanciare proprio “Méliès”, con un videoclip firmato dal regista Davide Lupi.

Il titolo del singolo trae spunto dal nome di Georges Méliès, riconosciuto come il secondo padre del cinema (dopo i fratelli Lumière) a cui viene attribuita l’invenzione del cinema fantastico e fantascientifico oltre che di numerose tecniche cinematografiche. Uno dei film più conosciuti di Méliès, intitolato Viaggio nella Luna, e lanciato nel 1902, rappresenta proprio la realizzazione di un sogno, il desiderio umano di raggiungere il satellite lunare in un’epoca in cui un obiettivo del genere appariva solamente come un’utopia.

“Così come Georges Méliès immaginava un viaggio sulla luna” commentano a tal proposito gli À Rebours “allo stesso modo noi tutti dovremmo immaginare che ciò che vogliamo sia possibile”. Il singolo Méliès così “nasce da un giro di accordi ed un testo scritto a braccio, tenuto lì, nel cassetto delle idee”. Ma poi finalmente materializzatosi in realtà. Ed ora disponibile su tutti i digital store e le piattaforme streaming. La musica nella vita dei musicisti della band À Rebours è una componente fondamentale. “Oltre ad essere una passione che ci accompagna durante le nostre giornate, è anche una valvola di sfogo nelle difficoltà della vita”.

La musica, per loro, dunque, “come un diario segreto in cui riversare le proprie ansie, le proprie paure, i propri desideri”. Ma senza il lucchetto a tenerlo chiuso, anzi di libero accesso a tutti quelli che vogliono ed hanno bisogno di ritrovarsi “in quello che diciamo, e per chi non riesce a parlare ma cerca il modo di trasmettere i propri sentimenti e pensieri”.

Intanto, gli À Rebours lavorano ora al loro album e presto torneranno ad esibirsi nei loro Live.