Prima domenica d’estate a Manfredonia: mare limpido (FOTO)

Bari, 21 giugno 2020. Le regioni del basso versante adriatico restano ancora terra di mezzo tra l’alta pressione a Ovest e una circolazione depressionaria sui Balcani. Domenica discreta con ampi spazzi soleggiati e qualche annuvolamento di passaggio, più consistente nel corso del pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica, Daunia e Gargnano con possibilità di qualche fenomeno specie sulla Basilicata meridionale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare mosso.

NUOVI ACQUAZZONI SUI RILIEVI, MIGLIORA NEL CORSO DELLA PROSSIMA SETTIMANA: l’estate fatica a riprendersi le regioni meridionali dello Stivale. L’anticiclone afro-mediterraneo resta, infatti, ancora sbilanciata sul mediterraneo centro occidentale e non è al momento favorevole all’instaurazione di lunghi periodi di stabilità atmosferica. Infiltrazioni più fresche in quota dai Balcani guadagneranno nuovamente spazio al Centro-Sud, dando il via all’ennesima fase contraddistinta dallo sviluppo di locali acquazzoni temporaleschi a macchia di leopardo nelle ore più calde del dì sulle Murge e a ridosso dell’Appennino meridionale. Caldo senza eccessi. Instabilità che si ripeterà anche lunedì mentre da martedì il tempo andrà gradualmente migliorando con ritorno a tempo asciutto e via via più soleggiato. (fonte 3bmeteo)