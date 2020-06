Puglia, è allerta meteo ‘gialla’: vento e precipitazioni

Attesi venti e di burrasca e precipitazioni in provincia di Foggia e in Puglia. Così dopo il bollettino di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale: dalle ore 17:00 di oggi, 21 giugno, e per le successive 30 ore. Interessate: le aree del Gargano e Tremiti, Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e sub-Appennino d.auno Puglia. A seguire, dalle ore 8 di domani, 22 giugno, e per le successive 12 ore, previste “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati”.