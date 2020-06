Regionali, Ivan Scalfarotto candidato presidente per Italia Viva

è ufficialmente il candidato per la Puglia dialle regionali 2020. La campagna elettorale partirà il 4 luglio, da oggi sarà attivo il sito. In un’intervista ail sottosegretario agli Esteri conferma la coalizione con. Riguardo ad: “Alle primarie per Emiliano ha votato un sindaco con simpatia di Forza Nuova, all’Acquedotto pugliese c’è l’ex sindaco di Forza Italia di Bari, cosa c’entra la sinistra con tutto questo?”.

https://www.italiaviva.it/scalfarotto_mia_candidatura_per_la_puglia