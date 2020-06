Regionali, Pd contro Italia Viva: “Illogica divisione, un regalo al centrodestra”

“Il Pd Puglia si rammarica che la prima risposta all’appello all’unità rivolto dal Vicesegretario del Pdalle forze che sostengono ile che non intendono sostenerealle prossime regionali sia stata la formalizzazione della corsa in solitaria della coalizione formata da

Tale divisione è illogica, soprattutto in un tempo di crisi come questo, in cui dovrebbero prevalere spirito di responsabilità e consapevolezza dell’importanza di dare continuità all’azione di governo del Presidente Emiliano, che peraltro ha gestito bene l’emergenza Covid”. E’ il commento di Marco Lacarra, segretario regionale del Pd, all’ufficializzazione della candidatura di Ivan Scalfarotto per le prossime regionali pugliesi.

“Come sosteneva l’allora segretario del Pd Matteo Renzi, chi lavora per dividere il fronte del centrosinistra, addirittura dopo la celebrazione di primarie aperte di coalizione che hanno avuto un risultato chiaro, fa un enorme regalo alle forze della conservazione”.