Monte Sant’Angelo, 21 giugno 2020. “Complimenti. Nel rispetto più assoluto della legalità si sta demolendo la bellezza di Chiancamasitto con il pieno consenso amministrativo.a disposizione forse 40, spazi a disposizioni sul litorale per centinaia di persone.

Per favorire lo spopolamento del posto cosa si fa? Ve lo racconto io:

1) Concessione di parcheggio senza prevedere l’obbligo di servizi igienici.

2) Le calette perennemente piene di rifiuti non solo di umani ma anche di alghe nessuno pulisce; 3) istituzione tutta da verificare di divieti di sosta in ambo i lati sulla strada che conduce al parcheggio.

In sostanza devi arrivare entro le 8 del mattino altrimenti ti multano. Devi raccogliere l’immondizia lasciata da altri e le alghe che il mare porta. Devi fare i tuoi bisogni a casa con a portata di mano tanto di pala e catetere diversamente la si fa in acqua. Per i più naturalisti che amano la differenziata nulla da fare. In questo caso non basta una busta ma un big biin di pazienza coraggio e non solo. Dulcis in fundo per uscire dal parcheggio AUTORIZZATO devi aspettare che il parcheggiatore sposti l’auto di altri fatta parcheggiare dietro la tua”. (Massimo Ciuffreda, Monte Sant’Angelo, 21 giugno 2020).

