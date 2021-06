ï»¿Accesso parco archeologico di Siponto? Solo con “Io Prenoto”

STATOQUOTIDIANO.IT MANFREDONIA, 21 giugno 2021. Ormai la vita delle persona ruota intorno alle applicazioni, sulla cui utilità nulla quaestio. Ve ne sono migliaia, per tutti i gusti ed esigenze ma senza uno smartphone, è impossibile utilizzarle.

Per poter visitare il parco archeologico di Siponto, a quanto pare, occorre prenotarsi per tempo sull’applicazione “Io prenoto” diversamente e categoricamente, si resta fuori.

Un paradosso, soprattutto perché, gli ignari visitatori, a cui non è stato consentito di entrare, poiché privi di prenotazione, si sono naturalmente interrogati su dove e quando fosse stata pubblicizzata questa nuova modalità di ingresso.

Uno dei siti più visitato, in special modo da stranieri, rischia seriamente di essere visitato con il contagocce: l’ennesima beffa per la città di Manfredonia? E per chi non fosse dotato di cellulare di ultima generazione come la mettiamo?

Domande che si rimettono, ovviamente, alla direzione Regionale Musei Puglia, sperando che si adottino le misure più idonei a rendere il meraviglioso parco archeologico visitabile dal maggior numero di visitatori, soprattutto in considerazione del fatto che siamo in “zona bianca”.

Ma se arrivasse qualcuno di lunedì? L’applicazione dice che non è possibile visitarla.

E’ realmente questa una politica strategica protesa allo sviluppo del turismo territoriale?

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 21 giugno 2021