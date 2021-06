Cittadinanza attiva del quartiere, la Società civile lancia i comitati

“Facciamo qualcosa di concreto per cambiare le cose, partiamo ognuno di noi dalla cura e dalla cittadinanza attiva nel nostro quartiere. Ora più che mai è necessario essere artefici del cambiamento che vogliamo”.

Il gruppo della ‘Società Civile” Foggia lancia con questo annuncio i “comitati di quartiere”, a partire dal Cep e Rione Biccari.

Del primo è responsabile Anna Rita Melfitani, del secondo Maurizio Marrese.

Si tratta di due protagonisti dell’associazionismo e della difesa della natura che più volte hanno segnalato episodi di incuria, vandalismo, mancanza di rispetto per l’ambiente.

L’ incontro iniziale si terrà sabato 26 Giugno alla 19 per entrambi le iniziative, presso l’aerea giochi di via Carchia al rione Biccari e presso i giardini di via Bramante al Cep.

A breve sarà definito anche l’incontro per il “quartiere Immacolata” zona Parcheggio Zuretti.

Per aderire ai comitati basterà essere presenti all’incontro o scrivendo un messaggio privato. “Sceglieremo insieme le attività più adatte da realizzare per ogni specifico quartiere”, concludono gli organizzatori.