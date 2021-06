Clima africano per Puglia: previsti 41° a Foggia

Foggia, 21/06/2021 – (norbaonline) La Puglia stamattina si è svegliata sotto un cielo velato, quasi giallognolo: è tipico dell’ondata di caldo proveniente dall’Africa con la sabbia in sospensione che regala questo effetto offuscato. Oggi le temperature sono previste in ulteriore aumento: la città più calda sarà Foggia con 41° ma non andrà meglio a Matera, 38°, Taranto e Lecce, 36°. Domani si raggiungeranno i 42° sul tavoliere, 40° su Murgia e colline materane e 34-38° nelle altre zone. Il clima torrido caratterizzerà tutta la settimana ma potrebbe anche andare oltre. (norbaonline)