Dal Gargano al Salento, la variante Delta vale il 35% dei nuovi casi

Foggia, 21/06/2021 – (repubblica) La Puglia è la prima regione d’Italia nella quale circola di più la variante Delta: dal Gargano al Salento, il virus indiano varrebbe il 35 per cento dei nuovi contagi, secondo le stime Gruppo di Bioinformatica del centro Ceinge-Biotecnologie avanzate diretto da Giovanni Paolella. Nel Paese, invece, il virus indiano incide per il nove per cento sulle nuove diagnosi di positività.

Fra gli autori della ricerca Rossella Tufano e Angelo Boccia, per i quali le statistiche frutto dell’analisi “sono basate sulle sequenze pubblicate nella banca dati Gisaid e, inevitabilmente, non possono rappresentare l’esatta diffusione del virus sul territorio”. E anche Antonio Parisi, a capo del Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto zooprofilattico, che ha sede a Putignano, frena: “Questi dati potrebbero testimoniare l’elevata circolazione di quel ceppo, ma non sono ancora affidabili sul piano statistico, perché fanno riferimento a focolai localizzati. Aspettiamo i risultati della sorveglianza in programma per questa settimana”. Dopo la Puglia è il Trentino Alto Adige la regione nella quale la variante Delta risulta essere attualmente più diffusa (il 26 per cento dei nuovi casi). (repubblica)