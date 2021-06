Foggia, incidente mortale: pedone investito e ucciso in via San Severo

Foggia, 21/06/2021- Incidente stradale mortale in via San Severo a Foggia. Questa mattina alle prime luci dell’alba un pedone ancora non identificato è stato investito da una Audi il cui conducente si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto ambulanza del 118 e Polizia Locale.