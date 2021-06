Foggia vuole Zeman, ma il boemo ci pensa

STATOQUOTIDIANO.IT FOGGIA. “Ci vediamo a Foggia“, è bastato un tweet del club rossonero ad accendere gli animi dei tifosi. Sarebbe la quarta volta con la squadra del capoluogo dauno per Zeman, un ritorno con un grande valore affettivo.

Un annuncio che ha portato grande entusiasmo in città, col ricordo di un periodo d’oro.

Sembra che l’ex CT abbia già rifiutato diverse proposte da vari club di LegaPro. Probabilmente non lo hanno convinto. Pare che stia riflettendo seriamente sulla proposta fatta dal club pugliese, ma nessuna certezza al momento.

Quel “ci vediamo” sembra solo essere legato ad un prossimo appuntamento in città, per valutare con attenzione la proposta. Ma al momento non c’è stata alcuna firma.

Un tweet che sembrava non lasciare spazio a dubbi, ma Zeman in realtà non ha ancora detto sì. Il ritorno dell’allenatore di Praga è ancora in standby, se ne sta parlando, si discute.

Il nuovo corso nato nel segno di Nicola Canonico, vorrebbe costruire qualcosa di importante intorno al famoso tecnico, questo il motivo del “corteggiamento”. Ai tifosi non resta che attendere e sperare se entro sabato prossimo dovessero essere sciolte le riserve.

Per Statoquotidiano.it un pensiero sul caso da parte del giornalista sportivo Alberto Mangano: “Secondo me non c’è stato mai un passo avanti. C’è stata una chiacchierata che deve dare delle risposte. Quindi nessun passo avanti e nessuno indietro”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 21 Giugno 2021