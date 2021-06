STATOQUOTIDIANO.IT – FOGGIA. Zeman torna a casa, la sua notizia fa letteralmente il giro di tutti i siti nazionali e non, dal Brasile alla Francia e per finire in Spagna.

La sintesi la fa “Spazio Foggia”, Nicola Canonico, il nuovo socio del Foggia, la riporta sulla sua pagina mentre sembra ormai certo che il boemo tornerà ad allenare la squadra per la quarta volta. Fervono i preparativi per la serata di festa in cui, per celebrare il secolo di vita della società, si rivedranno le glorie calcistiche allo Zaccheria. Appuntamento il 25 giugno.