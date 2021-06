Manfredonia, allerta caldo: il centro vaccinale cambia orari

Manfredonia, 21/06/2021 – (radiomanfredoniacentro) In vista dell’ulteriore innalzamento delle temperature previsto per i prossimi giorni , cambierà l’orario di apertura del Centro Vaccini dell’ASL Foggia situato presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia .

A partire da domani, martedì 22 giugno e fino a giovedi 24 giugno 2021, l’apertura mattutina verrà anticipata alle ore 8, mentre quella pomeridiana avrà luogo alle ore 18, al fine di evitare attese in fila nelle ore più calde. Al termine di questi tre giorni si tornerà agli orari precedenti (9-13 e 15-19) sempre che non venga diramata un’ulteriore allerta anche per i giorni successivi.