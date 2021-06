Foggia, 21 giugno 2021. Fra le novità proposte dall’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli c’è la “magica location” di Castel dell’Ovo, luogo simbolo della città, che ospiterà sulle sue terrazze e nella storica sala Italia tantissimi eventi culturali in programma da domenica 20 giugno.

“E come se fosse un premio ai quattordici anni di successi della nostra band Made in Foggia, ecco che Micky Sepalone e Angela Piaf sbarcano a Napoli, nella splendida cornice di Castel dell’Ovo, col loro nuovo spettacolo dal titolo ‘Canta Napoli Due Punto Zero’”, fanno sapere dal loro staff. Per l’evento che si terrà Sabato 31 Luglio, è stato organizzato un pullman gran turismo.

Con reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l’infanzia, visite teatralizzate, il Castello si apre a nuove forme di fruizione della bellezza e dell’arte: accanto alle mostre e ai tour storici-artistici godibili di giorno, si affiancheranno dal tramonto altre opportunità culturali per chi resta in città e per chi, finalmente, tornerà a Napoli da turista.

Non a caso il titolo scelto per la manifestazione è “Il Castello dei 5 sensi”.